Оборот розничной торговли в Челябинской области превысил 1,12 трлн руб.
Оборот розничной торговли на территории Челябинской области за первые три квартала 2026 года составил, 1,127 трлн руб., свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь–сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом оборот розницы в сентябре 2026 года оказался на 6,3% выше, чем в сентябре 2025 года, но на 4,7% меньше, чем в августе нынешнего года.