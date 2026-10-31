В Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,17 млн кв. м жилья
Общая площадь введенных в эксплуатацию в 2026 году жилых помещений на территории Челябинской области составила 1,171 млн кв. м, свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства. Это на 21,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья 739,2 тыс. кв. м относится к индивидуальному жилищному строительству, что на 34,7% меньше, чем в 2025 году.