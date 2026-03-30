Россия и Индия начали обсуждать безвизовый режим для тургрупп

Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Минэкономики РФ. Страны планируют ввести для этой категории туристов безвиз на срок не более 21 дня.

Предложение направила и оформила российская сторона. Безвизовый режим будет распространяться на туристические группы от трех до 50 человек. «Процесс движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами»,— сообщили изданию в министерстве.

Сейчас россияне могут оформить бесплатную электронную визу в Индию (e-Tourist Visa). Она оформляется онлайн. Виза разрешает пребывать в стране до 30 дней с двукратным въездом. Также россияне могут оформить визу на год и на пять лет. Стоимость такой услуги начинается от $40.

По данным «Известий», туристический поток между Индией и Россией в прошлом году достиг 143 тыс. поездок. Это на 15% больше по сравнению с 2024 годом. На россиян пришлось 85,6 тыс. поездок, на жителей Индии — 57,6 тыс. В Ассоциации туроператоров России считают, что введение безвизового режима для туристических групп увеличит организованный турпоток из Индии более чем в два раза.