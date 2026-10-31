В Челябинской области в 2026 году произвели более 304 тыс. т мяса скота и птицы

Объем производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в Челябинской области за первые девять месяцев 2026 года составил 304,4 тыс. т, свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.