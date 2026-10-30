Выставка «Транзиториум», Ночь искусств и концерт «Симфония Майкла Джексона»
Куда сходить в Новосибирске с 31 октября по 6 ноября
Что ждет жителей и гостей Новосибирска во всероссийскую Ночь искусств, когда откроется выставка «Транзиториум» новосибирской художницы Аделаиды Рош и где пройдет концерт «Симфония Майкла Джексона» в исполнении оркестра CAGMO.
31 октября (суббота)
В ЦК 19 открылась выставка «Транзиториум». Это проект новосибирской художницы Аделаиды Рош — выпускницы старейшей итальянской школы мозаики. Название отсылает к латинскому слову transitorius (преходящий, мимолетный): как удержать в камне и смальте то, что по определению неуловимо? Выставка доступна с 12:00.
1 ноября (воскресенье)
В клубе «Ночь» состоится творческий вечер Юрия Лазарева. Пианист, композитор и музыкальный продюсер представляет большую концертную программу, объединяющую разные главы его профессионального пути. Он выступит в различных жанрах: джаз, соул, блюз, фанк и эстрада. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).
2 ноября (понедельник)
В ЦК 19 откроется еще одна выставка — «Куча. Китча». Ее представит художник, дизайнер, основатель и идеолог бренда Siberian kitsch Олег Семенов. В экспозиции ирония становится главным методом, а китч возводится в ранг высокой художественной стратегии. Работы представляют собой деконструкцию стереотипов о «правильном вкусе» и тотальное погружение в эстетику сибирского китча. Выставка доступна с 12:00.
3 ноября (вторник)
Стартует всероссийская акция «Ночь искусств». В Новосибирском государственном художественном музее состоится арт-медиация по выставке «Всеединство». Главной темой станет обсуждение идеи «всеединства». Начало в 19:00. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с искусством эпохи Возрождения, музей также подготовил специальную дополнительную экскурсию «Рафаэль. Соединяя эпохи и культуры» по масштабной выставке-блокбастеру «Рафаэль. Версии». Начало в 19:30.
4 ноября (среда)
В театре «Глобус» пройдет авторский тур, позволяющий увидеть театр глазами тех, кто знает его изнутри. Маршрут пройдет через театральные пространства, где повседневная работа постепенно складывается в сценическое представление. Начало в 15:00.
В НОВАТе состоится гала-концерт «Культурный код единства». Музыка разных народов России встретится в концертной программе, представляя богатство и многообразие национальных традиций нашей страны. В программу концерта вошли произведения, связанные с музыкальными традициями Якутии, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Бурятии, Дагестана и других регионов. Начало в 18:00.
В киноконцертном комплексе им. Маяковского покажут комедийный спектакль «Свидание вслепую». На сцене выступят Надежда Ангарская, Иван Пышненко и Сергей Молчанов. Сюжет разворачивается вокруг пары, которая знакомится на сайте знакомств. Из разного прошлого влюбленных рождается комический сюжет об истории любви. Начало в 19:00.
5 ноября (четверг)
В ДК железнодорожников пройдет концерт оркестра CAGMO — «Симфония Майкла Джексона» при свете свечей. Оркестровые аранжировки по-новому раскроют знакомые хиты, сохраняя при этом фирменный стиль Майкла Джексона. Начало в 19:00.
6 ноября (пятница)
В пространстве «АртЕль» пройдет открытие нового группового выставочного проекта «То, что останется» от трех художниц: Марины Вильмас, Маргариты Авдеенко и Оксаны Бехтольд. Выставка объединяет их работы, в которых через разные художественные практики каждая из участниц предлагает собственный взгляд на мир. В экспозиции представлены живопись, графика и керамика. Начало в 19:00.
В киноконцертном комплексе им. Маяковского состоится концерт «RockCellos: Мировые рок-хиты на виолончелях». В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers и другие. Начало в 19:00.