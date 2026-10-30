Выставка «Транзиториум», Ночь искусств и концерт «Симфония Майкла Джексона»

В ЦК 19 откроется еще одна выставка — «Куча. Китча». Ее представит художник, дизайнер, основатель и идеолог бренда Siberian kitsch Олег Семенов. В экспозиции ирония становится главным методом, а китч возводится в ранг высокой художественной стратегии. Работы представляют собой деконструкцию стереотипов о «правильном вкусе» и тотальное погружение в эстетику сибирского китча. Выставка доступна с 12:00.