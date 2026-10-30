В Рыбинске подросток на Renault столкнулся с Lexus, уходя от погони ДПС
В Рыбинске 30 октября несовершеннолетний водитель Renault попытался скрыться от сотрудников ДПС и столкнулся с припаркованным Lexus. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Сигнал об остановке водителю подали в районе дома №21а на улице Луначарского. Он проигнорировал требование и продолжил движение. Полицейские начали преследование, неоднократно требуя остановиться через громкоговоритель. По данным ведомства, водитель нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.
В районе железнодорожной больницы он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. После этого его задержали.
В отношении подростка возбудили шесть административных материалов: за управление без водительских прав, управление незарегистрированным автомобилем, невыполнение требования об остановке и три проезда на запрещающий сигнал светофора. Renault поместили на штрафстоянку. По факту ДТП проводится проверка.