В Рыбинске подросток на Renault столкнулся с Lexus, уходя от погони ДПС

В отношении подростка возбудили шесть административных материалов: за управление без водительских прав, управление незарегистрированным автомобилем, невыполнение требования об остановке и три проезда на запрещающий сигнал светофора. Renault поместили на штрафстоянку. По факту ДТП проводится проверка.