Астраханская область заложила в бюджет 2027 года дефицит в 5,8 млрд рублей
К 2029 году разрыв планируют сократить до 0,5%
Правительство Астраханской области одобрило проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. С докладом на заседании выступила министр финансов Елена Рязанова. Проект бюджета предстоит рассмотреть региональной думе.
Согласно документу, в 2027 году расходы составят 81,96 млрд руб., а доходы — 76,1 млрд руб. Разрыв в 5,8 млрд руб. равен 7,7% доходной части. В последующие два года дефицит предполагается постепенно уменьшать, и к 2029-му он должен опуститься до 0,5%.
Основная часть бюджета, около 69%, или свыше 56,5 млрд руб., пойдет на соцсферу. 27,5 млрд руб. направят на социальную политику, 17,8 млрд руб. — на образование, 8,3 млрд руб. — на здравоохранение, 1,7 млрд руб. — на культуру, 1,2 млрд руб. — на спорт. Отдельно предусмотрены меры поддержки участников СВО и семей с детьми. Также с 1 января 2027 года МРОТ в регионе увеличится до 28,9 тыс. руб.
Дорожный фонд также получит средства. Высвобождаемые после списания госзадолженности деньги и инфраструктурные кредиты направят на замену лифтов в многоквартирных домах, развитие ОЭЗ «Лотос» и достройку корпуса онкодиспансера. На ЖКХ заложено свыше 3,2 млрд руб., из них 584 млн руб. — на расселение аварийного жилья, 364 млн руб. — на ремонт водопроводных и канализационных сетей.
По сравнению с действующим трехлетним бюджетом параметры 2027 года изменились. Ранее расходы планировались на уровне 81,3 млрд руб., доходы — 78,5 млрд руб. Так, расходы выросли примерно на 650 млн руб., а доходы сократились на 2,4 млрд руб. Бюджет 2026 года был принят с доходами 79,4 млрд руб. и расходами 85,3 млрд руб.