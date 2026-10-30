Астраханская область заложила в бюджет 2027 года дефицит в 5,8 млрд рублей

Основная часть бюджета, около 69%, или свыше 56,5 млрд руб., пойдет на соцсферу. 27,5 млрд руб. направят на социальную политику, 17,8 млрд руб. — на образование, 8,3 млрд руб. — на здравоохранение, 1,7 млрд руб. — на культуру, 1,2 млрд руб. — на спорт. Отдельно предусмотрены меры поддержки участников СВО и семей с детьми. Также с 1 января 2027 года МРОТ в регионе увеличится до 28,9 тыс. руб.