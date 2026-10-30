В Свердловской области прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Свердловской области увеличится на 6,8%, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.
В результате для трудоспособного населения он составит 21 827 руб. в месяц, для пенсионеров — 17 222 руб., для детей — 19 424 руб. По словам главы региона, индексация превысит прогнозируемый уровень инфляции.
«Размер прожиточного минимума лежит в основе расчета различных социальных выплат, поэтому с его повышением увеличатся, например, размеры пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и многие другие»,— отметил глава региона.
В 2026 году прожиточный минимум в Свердловской области составлял 18 750 руб. на душу населения. Для трудоспособных жителей показатель был установлен на уровне 20 438 руб.