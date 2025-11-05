Прожиточный минимум в Свердловской области увеличится на 7% в 2026 году

Правительство Свердловской области установило размер прожиточного минимума на 2026 год — он составит 18 750 руб. на душу населения, что на 6,8% больше показателя текущего года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 20 438 руб., для пенсионеров — 16 125 руб., а для детей — 18 188 руб. в месяц.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, это повышение повлияет на размеры социальных выплат, включая пособия на детей до трех лет и выплаты при рождении ребенка. «После его повышения они увеличатся. Это позволит улучшить финансовое положение семей и обеспечить им необходимую поддержку»,— подчеркнул он.

По данным департамента, увеличение прожиточного минимума отразится на субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на социальных доплатах к пенсии.

Полина Бабинцева