2,7 тысяч бродячих собак отловили в Саратовской области в 2026 году
В дачных и лесных массивах ситуация остается сложной
В Саратовской области с начала года отловили 2,7 тыс. бродячих собак, из них 930 в облцентре. Об этом сообщили на рабочем совещании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию облдумы.
В 2026 году планировали отловить более 4,5 тыс. животных и выделили на это 55,9 млн руб. После того как десять районов досрочно выполнили план, контрольный показатель увеличили до 4,83 тыс. собак.
При этом в ряде муниципалитетов темпы отлова низкие. Депутаты призвали ответственные структуры проводить рейды не только в городе, но и за его пределами, поскольку наиболее сложная ситуация остается в дачных и лесных массивах.