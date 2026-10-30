В Пензе с июля 2027 года тарифы на воду вырастут на 15%
Депутаты Пензенской городской думы 30 октября поддержали проект указа губернатора о повышении предельного индекса роста платы за коммунальные услуги на 2027 год. Речь идет о тарифах на воду и водоотведение. С 1 июля 2027 года для жителей Пензы они вырастут на 15%.
В конце сентября депутаты уже просили губернатора повысить индекс. Рост тарифов «Горводоканала» требуется для выполнения инвестпрограммы и концессионного соглашения между компанией, Пензой и Пензенской областью.
Похожая процедура была в 2025 году. Тогда тарифы на воду и водоотведение для горожан с 1 октября 2026 года выросли на 16,5% к декабрю 2025-го. Концессионное соглашение допускает рост тарифов выше индекса в 2026–2028 годах.