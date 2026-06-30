Повариху из Севастополя осудили за шпионаж и попытку отравить военных

Суд приговорил к 16 годам жительницу Севастополя, которая обвинялась в передаче украинским спецслужбам данных о расположении кораблей Черноморского флота. Женщина также должна выплатить штраф 200 тыс. руб., сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации российской спецслужбы, 45-летнюю женщину, работавшую шеф-поваром в одном из заведений общественного питания, задержали на рабочем месте в сентябре прошлого года. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По версии следствия, она была завербована украинскими спецслужбами более двух лет назад и направляла представителям ГУР Минобороны Украины фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы для планирования ракетных атак.

Кроме того, утверждают в ФСБ, фигурантка дела собиралась отравить бойцов СВО, которые питались в ее кафе. При обыске у нее дома обнаружили фотографии Степана Бандеры и переписку с куратором.

Александр Дремлюгин, Симферополь