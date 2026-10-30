Дорожный фонд Ростовской области в 2027 году планируют увеличить на 27%

В структуре расходов на 2027 год выделен резерв в 4,22 млрд руб. на неотложные и чрезвычайные мероприятия по ремонту дорог — в десять раз больше суммы, предусмотренной первоначальным бюджетом 2026 года (432,3 млн руб.). Согласно порядку, установленному правительством региона, резерв направляется на аварийно-восстановительные работы после стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также на другие расходы в дорожной сфере по решениям губернатора области.