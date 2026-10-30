Дорожный фонд Ростовской области в 2027 году планируют увеличить на 27%
Объем дорожного фонда Ростовской области в 2027 году предусмотрен в размере 42,44 млрд руб., что на 9,02 млрд руб., или 27%, превышает показатель, с которым принимался бюджет текущего года. Соответствующие параметры содержатся в проекте областного бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомились «Ведомости Юг». В первоначальной редакции бюджета-2026 на дорожный фонд было заложено 33,42 млрд руб.
Увеличение финансирования носит разовый характер: на 2028 год фонд предусмотрен в 37,37 млрд руб., на 2029-й — в 31,27 млрд руб. Таким образом, за два года объем средств снизится на 11,17 млрд руб. и вернётся к уровню, сопоставимому с текущим.
В структуре расходов на 2027 год выделен резерв в 4,22 млрд руб. на неотложные и чрезвычайные мероприятия по ремонту дорог — в десять раз больше суммы, предусмотренной первоначальным бюджетом 2026 года (432,3 млн руб.). Согласно порядку, установленному правительством региона, резерв направляется на аварийно-восстановительные работы после стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также на другие расходы в дорожной сфере по решениям губернатора области.