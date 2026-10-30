Экспорт российского подсолнечного масла сократился на 2%

Совокупный экспорт подсолнечного масла из России в январе—сентябре составил 3,3 млн тонн, подсчитали в OleoScope. Значение снизилось на 2% в годовом выражении. Непосредственно в сентябре (первый месяц сельхозгода у масличных), следует из материалов аналитиков, объем поставок за границу составил 0,11 млн тонн. Это почти в два раза меньше значения за тот же период прошлого года — 0,2 млн тонн.