Экспорт российского подсолнечного масла сократился на 2%
Совокупный экспорт подсолнечного масла из России в январе—сентябре составил 3,3 млн тонн, подсчитали в OleoScope. Значение снизилось на 2% в годовом выражении. Непосредственно в сентябре (первый месяц сельхозгода у масличных), следует из материалов аналитиков, объем поставок за границу составил 0,11 млн тонн. Это почти в два раза меньше значения за тот же период прошлого года — 0,2 млн тонн.
Сентябрьское снижение экспорта подсолнечного масла произошло в условиях логистических ограничений из-за вывода из строя инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна после атак БПЛА. Дополнительно сказаться на объемах поставок, по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, могло отставание уборочной кампании от прошлого года. Он не исключает, что сам по себе сентябрь может быть непоказательным для рынка.