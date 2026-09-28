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В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев «Кастор»

В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастор». Всего закупили 50 машин, оставшиеся 20 планируют поставить до 25 декабря. Новые вагоны будут обслуживать маршруты № 6, 8, 13, 14, 15 и 16, сообщили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Новые трамваи рассчитаны на 200 пассажиров и оборудованы климат-контролем, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих и местами для маломобильных пассажиров. «Гарантийный срок эксплуатации машин — 24 месяца или пробег 100 тысяч километров, а срок службы — не менее 30 лет. Транспорт адаптирован к уральскому климату и рассчитан на работу в любую погоду — от морозов до жары»,— сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Гортранс» подвел итоги закупки на право поставить городу в лизинг 50 автобусов большой вместимости. Победителем торгов стала Государственная транспортная лизинговая компания. Стоимость контракта превысила 1,4 млрд руб., поставить автобусы планируется до конца года.

Полина Бабинцева

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