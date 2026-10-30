Юрий Слюсарь занял 35-е место в национальном рейтинге губернаторов
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь занял 35-е место в «Национальном рейтинге губернаторов» за сентябрь–октябрь 2026 года — в центре второй группы, между Андреем Бочаровым и Денисом Паслером. Лидерами стали Сергей Собянин, Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов; из соседей по ЮФО выше только главы Крыма и Севастополя. С рейтингом ознакомился «Ъ-Ростов».
В январе–феврале он шел 33-м, в марте–апреле снова выпал из первой группы экспертов, но к маю–июню вернулся в топ-25, заняв 23-е место — свой лучший результат в этом исследовании за 2026 год. По оценке экспертов рейтинга, июль–август для Юрия Слюсаря оказались «провальными».
В медиарейтинге «Медиалогии» губернатор Ростовской области держался в первой десятке страны (в январе — 6-е место, в сентябре — 3-е), а в репутационном рейтинге в июле и вовсе поднимался на первое место с 96 баллами. К октябрю он сохранил 94 балла и 6–7-е место по репутации — при смещении в середину второй группы экспертного нацрейтинга.