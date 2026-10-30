Юрий Слюсарь занял 35-е место в национальном рейтинге губернаторов

В медиарейтинге «Медиалогии» губернатор Ростовской области держался в первой десятке страны (в январе — 6-е место, в сентябре — 3-е), а в репутационном рейтинге в июле и вовсе поднимался на первое место с 96 баллами. К октябрю он сохранил 94 балла и 6–7-е место по репутации — при смещении в середину второй группы экспертного нацрейтинга.