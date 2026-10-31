Официальные курсы валют ЦБ на 2 ноября
|Австралийский доллар
|56,7123
|Английский фунт
|107,7454
|Белорусский рубль
|27,3446
|Гонконгский доллар*
|10,2660
|Дирхам ОАЭ
|21,9353
|Доллар США
|80,5573
|Евро
|89,6603
|Индийская рупия**
|84,5753
|Казахстанский тенге**
|17,7552
|Канадский доллар
|57,6026
|Китайский юань
|12,0873
|СДР
|108,9578
|Сингапурский доллар
|63,0388
|Турецкая лира*
|16,1698
|Украинская гривна*
|17,6935
|Шведская крона*
|81,5130
|Швейцарский франк
|97,2092
|Японская иена**
|51,1475
*За 10. **За 100.