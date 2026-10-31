Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 2 ноября

Австралийский доллар56,7123
Английский фунт107,7454
Белорусский рубль27,3446
Гонконгский доллар*10,2660
Дирхам ОАЭ21,9353
Доллар США80,5573
Евро89,6603
Индийская рупия**84,5753
Казахстанский тенге**17,7552
Канадский доллар57,6026
Китайский юань12,0873
СДР108,9578
Сингапурский доллар63,0388
Турецкая лира*16,1698
Украинская гривна*17,6935
Шведская крона*81,5130
Швейцарский франк97,2092
Японская иена**51,1475

*За 10. **За 100.