Россельхознадзор выявил фальсификат в орловских магазинах сети «Светофор»

По данным Rusprofile, ООО «Торгсервис 71» — подразделение сети в Тульской, Орловской и Брянской областях — было зарегистрировано в Туле в апреле 2015 года и работает в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Единственным учредителем выступает АО «Инвест Стандарт», владеющее 100% доли, а текущим директором с июня 2025 года является Наталья Хахалина. Выручка ООО «Торгсервис 71» в 2025 году составила 12 млрд руб., а чистая прибыль — 11 млн руб.