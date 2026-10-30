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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Россельхознадзор выявил фальсификат в орловских магазинах сети «Светофор»

В октябре сотрудники территориального управления Россельхознадзора отобрали 22 образца готовой мясной и молочной продукции в магазинах сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 71»), расположенных в Орле и Ливнах. В 13 пробах молочных продуктов были установлены признаки фальсификации — наличие растительных масел и жиров на растительной основе. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 30 октября.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В список фальсифицированных продуктов, по данным Россельхознадзора, вошли товары производителей из пяти регионов России:

  • сыр «Черный бриллиант с ароматом топленого молока» из Республики Татарстан;

  • сыр «Швейцарский», творог «Крестьянский» и сметана «Монастырская буреночка» из Московской области;

  • сыр моцарелла и сливочное масло из Ростовской области;

  • сливочное масло «Традиционное» из Ставропольского края;

  • питьевые ультрапастеризованные сливки и молоко из Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов. ООО «Торгсервис 71» было 19 октября выдано предписание о немедленном прекращении реализации и изъятии продукции из оборота.
«Проведена работа по информированию заинтересованных лиц, служб и ведомств для принятия мер в рамках компетенции. Приняты решения о признании недействительными 6 деклараций о соответствии»,— добавили в Россельхознадзоре.

По данным Rusprofile, ООО «Торгсервис 71» — подразделение сети в Тульской, Орловской и Брянской областях — было зарегистрировано в Туле в апреле 2015 года и работает в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Единственным учредителем выступает АО «Инвест Стандарт», владеющее 100% доли, а текущим директором с июня 2025 года является Наталья Хахалина. Выручка ООО «Торгсервис 71» в 2025 году составила 12 млрд руб., а чистая прибыль — 11 млн руб.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Арбитражный суд Воронежской области изменил постановление УФАС по региону в части штрафа в 1 млн руб. местному логистическому партнеру сети магазинов «Светофор» — ООО «Вест логистик». Наказание решено было заменить на предупреждение. В декабре УФАС признало ООО «Вест логистик» нарушившим закон о торговле из-за создания неравных условий для поставщиков продовольственных товаров в магазинах сети.
Какие еще нарушения находили в работе «Светофора» в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».
Денис Данилов