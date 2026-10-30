Россельхознадзор выявил фальсификат в орловских магазинах сети «Светофор»
сыр «Черный бриллиант с ароматом топленого молока» из Республики Татарстан;
сыр «Швейцарский», творог «Крестьянский» и сметана «Монастырская буреночка» из Московской области;
сыр моцарелла и сливочное масло из Ростовской области;
сливочное масло «Традиционное» из Ставропольского края;
питьевые ультрапастеризованные сливки и молоко из Кемеровской области.
По данным Rusprofile, ООО «Торгсервис 71» — подразделение сети в Тульской, Орловской и Брянской областях — было зарегистрировано в Туле в апреле 2015 года и работает в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Единственным учредителем выступает АО «Инвест Стандарт», владеющее 100% доли, а текущим директором с июня 2025 года является Наталья Хахалина. Выручка ООО «Торгсервис 71» в 2025 году составила 12 млрд руб., а чистая прибыль — 11 млн руб.