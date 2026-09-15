Воронежский партнер «Светофора» добился отмены штрафа в 1 млн от ФАС

Арбитражный суд Воронежской области изменил постановление УФАС по региону в части штрафа в 1 млн руб. местному логистическому партнеру сети магазинов «Светофор» — ООО «Вест логистик». Наказание решено заменить на предупреждение. В удовлетворении остальной части требований фирмы отказано. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В декабре УФАС признало ООО «Вест логистик» нарушившим закон о торговле из-за создания неравных условий для поставщиков продовольственных товаров (п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации») в магазинах сети «Светофор». При анализе действующих договоров было установлено, что с отдельными контрагентами они были заключены на дискриминационных условиях, реализация которых влечет за собой увеличение расходов поставщиков и рост цен.

Антимонопольное дело было возбуждено в апреле 2025 года. Через год должностное лицо УФАС составило протокол о привлечении компании к ответственности по статье о нарушениях требований к условиям заключения договоров поставки продовольствия (ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ, штраф до 5 млн руб. для юрлиц). В мае 2026-го ведомство назначило по нему штраф в 1 млн руб. В июне «Вест логистик» обратился в суд. В своем иске компания просила признать решение УФАС незаконным и отменить его.

По данным Rusprofile, ООО «Вест логистик» зарегистрировано в 2019 году в Воронеже для деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Дмитрий Копнин. Выручка в 2025 году составила 11 млрд руб. (+19%, годом ранее — 911 млн), чистая прибыль —11 млн руб. (+901%, 1,1 млн). Компанию контролирует московское АО «Лайнкомм», данные об учредителях которого отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Валерий Яковлев, являющийся бывшим собственником воронежского ООО «Торгсервис 36» (местное юрлицо «Светофора»).

Какие еще нарушения нашли в работе «Светофора» в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова