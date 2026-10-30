Волгоград предложил стать пилотным регионом по возрождению защитных лесополос
баланс воспроизводства и выбытия лесов в области уже приближается к 500%
В Волгограде открылась Международная конференция «Восстановление земель и устойчивость к засухе: от стратегических решений к практическим результатам», приуроченная к подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17). В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН Ясмин Фуад, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководство профильных министерств России, Узбекистана, Египта и Сенегала.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе пленарной сессии, прошедшей на Мамаевом кургане, заявил о готовности региона стать пилотной площадкой для реализации полномасштабного плана по созданию государственных защитных лесополос. По его словам, баланс воспроизводства и выбытия лесов в области уже приближается к 500%, а мелиорируемые площади за 12 лет увеличены втрое — до 100 тыс. га.
Инициатива отсылает к «Сталинскому плану преобразования природы» 1948-1953 годов, предусматривавшему создание системы защитных лесонасаждений общей длиной более 5 тыс. км для борьбы с засухой и ветровой эрозией почв. После 1953 года программа была свернута, что, по мнению экспертов, способствовало деградации земель в южных регионах страны.
Андрей Бочаров также анонсировал проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы, разработанный совместно с РАН. Проект предполагает строительство 32-километрового обводного канала от Волги с комплексом гидротехнических сооружений. Реализация проекта, по оценке региональных властей, позволит обеспечить устойчивое водоснабжение уникальной экосистемы независимо от графика сбросов волжских ГЭС.