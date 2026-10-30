Волгоград предложил стать пилотным регионом по возрождению защитных лесополос

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе пленарной сессии, прошедшей на Мамаевом кургане, заявил о готовности региона стать пилотной площадкой для реализации полномасштабного плана по созданию государственных защитных лесополос. По его словам, баланс воспроизводства и выбытия лесов в области уже приближается к 500%, а мелиорируемые площади за 12 лет увеличены втрое — до 100 тыс. га.