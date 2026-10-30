В Петербурге почтили память жертв политических репрессий
На Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге 30 октября прошла церемония возложения цветов в память о жертвах политических репрессий. После нее участники прочитали имена погибших в рамках акции «Хотелось бы всех поименно назвать». Мероприятия приурочены ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России ежегодно в эту дату.
Среди приехавших на Левашовскую пустошь были уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова и митрополит Варсонофий. На кладбище также присутствовали экс-депутаты ЗакСа от «Яблока» Александр Шишлов и Дмитрий Анисимов.
Чтение имен прошло в рамках акции «Хотелось бы всех поименно назвать». Его организовал руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов. Он также занимается составлением «Ленинградского мартиролога» — многотомного издания со списками и сведениями о жителях Ленинграда, ставших жертвами политических репрессий. На данный момент вышло 13 печатных томов мартиролога, еще четыре доступны в электронной версии.
Во время памятных мероприятий стало известно о планах установить на кладбище памятник расстрелянным ученым. Его открытие намечено на май 2027 года, пишет издание «Фонтанка».
На территории кладбища в поселке Левашово с сентября 1937 по 1954-1955 год находилось место захоронения умерших и убитых в ленинградских тюрьмах. Как сообщается на сайте Левашовского мемориального кладбища, здесь похоронены не менее 19 тыс. человек. Согласно архивной схеме Управления КГБ по Ленинградской области, составленной в середине 1960-х годов на основании опросов водителей, привозивших тела, на территории было захоронено 19 450 человек, около 8 тыс. из них — в годы Большого террора. Секретный объект обнаружили в апреле 1989 года.
В течение дня в Петербурге проходят и другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий. Утром петербуржцы возложили цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме организовали чтение воспоминаний и писем репрессированных, а городские библиотеки подготовили тематические выставки.
День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. Памятную дату установили постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Она связана с событиями 30 октября 1974 года, когда заключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. С конца 1920-х до начала 1950-х годов в СССР репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Точное количество пострадавших до сих пор не установлено. По некоторым данным, в период с 1921 по 1953 год были репрессированы свыше 4 миллионов человек, из них около 800 тысяч были расстреляны.