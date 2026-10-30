В Петербурге почтили память жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. Памятную дату установили постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Она связана с событиями 30 октября 1974 года, когда заключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. С конца 1920-х до начала 1950-х годов в СССР репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Точное количество пострадавших до сих пор не установлено. По некоторым данным, в период с 1921 по 1953 год были репрессированы свыше 4 миллионов человек, из них около 800 тысяч были расстреляны.