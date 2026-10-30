Задержанному экс-руководителю «РостовАвтоДора» приостановили членство в «Единой России»

Кроме того, с августа 2023 года по март 2024 года он заключил с футбольным клубом договоры на оказание рекламных услуг и перечислил ему 12 млн руб. вместо того, чтобы погасить часть кредиторской задолженности организации, которую оценивали в более чем 245 млн руб.