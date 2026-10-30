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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ярославль

Денис Хохряков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России наградил первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Правительство Ярославской области

Денис Хохряков работает в региональном правительстве с 2022 года. До этого он занимал должности в Росреестре и организациях Министерства обороны.
В правительстве области господин Хохряков курирует вопросы региональной безопасности, гражданской защиты, поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиций, промышленности, агропромышленного комплекса, управления имуществом и развития сельских территорий. Также он координирует работу в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта.
Кроме того, в его ведении находятся Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский и Мышкинский округа. Он также курирует восстановительные работы в подшефном Акимовском округе Запорожской области.
Виктория Самко