Денис Хохряков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент России наградил первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Денис Хохряков работает в региональном правительстве с 2022 года. До этого он занимал должности в Росреестре и организациях Министерства обороны.
В правительстве области господин Хохряков курирует вопросы региональной безопасности, гражданской защиты, поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиций, промышленности, агропромышленного комплекса, управления имуществом и развития сельских территорий. Также он координирует работу в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта.
Кроме того, в его ведении находятся Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский и Мышкинский округа. Он также курирует восстановительные работы в подшефном Акимовском округе Запорожской области.