НЛМК за год увеличил прибыль до 59 млрд рублей
Себестоимость продаж НЛМК по итогам девяти месяцев 2026 года составила 427,9 млрд руб., что на 8,95% ниже, чем годом ранее (470 млн руб.). На фоне этого в 2026-м комбинат вышел из убытков от продаж в 21,2 млрд руб. и достиг прибыли в 6,4 млрд руб.
Коммерческие расходы предприятия составили 44,4 млрд руб. против 46,3 млрд руб. годом ранее (–4,15%), управленческие — 23 млрд и 23,5 млрд руб. соответственно (–2%).
Дебиторская задолженность НЛМК выросла со 130,2 млрд до 142,3 млрд руб. (+9,3%), кредиторская — с 70,8 млрд до 75,9 млрд руб. (+8,7%).
Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей листового проката. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Председатель правления — Сергей Каратаев.