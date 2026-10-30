НЛМК за год увеличил прибыль до 59 млрд рублей

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; принадлежит Владимиру Лисину, основная площадка в Липецке) за девять месяцев 2026 года получило 58,7 млрд руб. чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем по итогам января — сентября 2025-го (32,9 млрд руб.). Выручка предприятия, напротив, сократилась на 8,9%: с 471,3 млрд до 429,4 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».