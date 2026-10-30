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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

НЛМК за год увеличил прибыль до 59 млрд рублей

Новолипецкий меткомбинат увеличил прибыль и сократил выручку по итогам 9 месяцев
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; принадлежит Владимиру Лисину, основная площадка в Липецке) за девять месяцев 2026 года получило 58,7 млрд руб. чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем по итогам января — сентября 2025-го (32,9 млрд руб.). Выручка предприятия, напротив, сократилась на 8,9%: с 471,3 млрд до 429,4 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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  • Себестоимость продаж НЛМК по итогам девяти месяцев 2026 года составила 427,9 млрд руб., что на 8,95% ниже, чем годом ранее (470 млн руб.). На фоне этого в 2026-м комбинат вышел из убытков от продаж в 21,2 млрд руб. и достиг прибыли в 6,4 млрд руб.

  • Коммерческие расходы предприятия составили 44,4 млрд руб. против 46,3 млрд руб. годом ранее (–4,15%), управленческие — 23 млрд и 23,5 млрд руб. соответственно (–2%).

  • Дебиторская задолженность НЛМК выросла со 130,2 млрд до 142,3 млрд руб. (+9,3%), кредиторская — с 70,8 млрд до 75,9 млрд руб. (+8,7%).

Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей листового проката. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Председатель правления — Сергей Каратаев.

По итогам первого полугодия 2026 года НЛМК сократил и выручку, и чистую прибыль. Первый показатель снизился на 11,6%, а второй — уже на 97,4%.
Алина Морозова