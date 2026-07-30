Прибыль Новолипецкого комбината в первом полугодии 2026 года упала почти в 40 раз

По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным) получило чистую прибыль в размере 1,09 млрд руб., что на 97,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года (41,77 млрд руб.). Выручка компании за отчетный период составила 288,7 млрд руб., снизившись на 11,6% по сравнению с 326,4 млрд руб. годом ранее. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Валовая прибыль компании, напротив, выросла на 12,6% — с 36,78 млрд до 41,4 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась на 14,6% — с 289,61 млрд до 247,3 млрд руб. Коммерческие расходы снизились на 1,2% (с 30,95 млрд до 30,57 млрд руб.), управленческие — на 1,7% (с 15,28 млрд до 15,01 млрд руб.). Прочие доходы упали на 55,1%: с 21,66 млрд до 9,73 млрд руб. Прочие расходы при этом также снизились — на 36,5%: с 22,04 млрд до 13,99 млрд руб.

По состоянию на 30 июня 2026 года дебиторская задолженность общества выросла на 8,9% по сравнению с данными на 31 декабря 2025 года — с 130,15 млрд до 141,71 млрд руб. Кредиторская задолженность за этот же период увеличилась на 2,3% — с 70,79 млрд до 72,43 млрд руб. Отложенные налоговые обязательства при этом сократились на 8,2% — с 38,03 млрд до 34,91 млрд руб.

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций за первое полугодие 2026 года составил 3,79 млрд руб. против 19,19 млрд руб. годом ранее (снижение на 80,3%). Отток средств от инвестиционной деятельности составил 5,25 млрд руб. против притока 39,68 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Отток от финансовой деятельности сократился на 12,8% — с 28,57 млрд до 24,91 млрд руб.

Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей стальной продукции. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Председатель правления — Сергей Каратаев.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что чистая прибыль НЛМК по итогам 2025 года увеличилась в 1,7 раза и составила 86,7 млрд руб. При этом выручка сократилась на 17,8% — с 737,5 млрд до 606,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова