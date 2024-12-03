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Коммерсантъ FM
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Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что нужно перенести Соловецкий камень с Лубянки. По его мнению, российские власти уже проявили «антисталинистскую позицию» и сейчас к Соловецкому камню приходят только для политических акций, чтобы выразить «упрек тем людям, которые работают на Лубянке».

Валерий Фадеев также обратил внимание, что у другого столичного памятника жертва политических репрессий — «Стены скорби» — собирается намного меньше людей, чем у Соловецкого камня. По его словам, в этом году в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, вместе с директором Музея ГУЛАГа Романом Романовым возлагал цветы к мемориалу, но там, кроме них, никого не было.

«И потом я ехал обратно, проезжал мимо Лубянской площади, и там было несколько десятков человек. Они общались, цветы, наверное, возлагали к Соловецкому камню. Вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве. И он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда»,— сказал глава СПЧ в интервью РБК.

Соловецкий камень был установлен напротив здания КГБ в Москве в октябре 1990 года. Это старейший мемориал жертвам политических репрессий в России. Представляет собой гранитный камень, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря. В 2008 году получил статус объекта культурного наследия России.

В 2020–2022 годах московские власти запрещали проводить памятную акцию «Возвращение имен» 30 октября у Соловецкого камня, называя причиной введенные из-за коронавируса ограничения. В 2023 году полиция оцепила Лубянскую площадь, к Соловецкому камню пропускали по три человека.

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