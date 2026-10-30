Вышел новый альбом Queens Of The Stone Age «Perfecth»

Путь к девятому альбому QOTSA «Perfecth» пролегал не через очередной стадионный тур, а в прямом смысле под землей. В 2024 году QOTSA сыграли концерт в парижских катакомбах. Затем появились фильм «Alive In The Catacombs», концертная запись и камерные выступления со струнными инструментами. Группа долго и настойчиво возвращалась к этому проекту, словно предлагая слушателям привыкнуть к новому представлению о себе. В тесном пространстве среди костей и черепов привычная мощь QOTSA уступала место акустическим инструментам, паузам, эху и ощущению близости смерти.