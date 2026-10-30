Вышел новый альбом Queens Of The Stone Age «Perfecth»
Среди больших рок-групп, способных сегодня собирать стадионы, американцы Queens Of The Stone Age (QOTSA) занимают особое положение. Они играют тяжелую гитарную музыку проверенного образца, но не входят в когорту ветеранов. От каждого нового альбома QOTSA остается ощущение, что это новая вершина, однако свою главную песню они еще не спели.
Путь к девятому альбому QOTSA «Perfecth» пролегал не через очередной стадионный тур, а в прямом смысле под землей. В 2024 году QOTSA сыграли концерт в парижских катакомбах. Затем появились фильм «Alive In The Catacombs», концертная запись и камерные выступления со струнными инструментами. Группа долго и настойчиво возвращалась к этому проекту, словно предлагая слушателям привыкнуть к новому представлению о себе. В тесном пространстве среди костей и черепов привычная мощь QOTSA уступала место акустическим инструментам, паузам, эху и ощущению близости смерти.
«Perfecth» продолжает этот разговор, хотя формально следует за монументальным студийным альбомом «In Times New Roman…» 2023 года. Впервые за долгое время QOTSA словно не заинтересованы в том, чтобы доказать, насколько громко они умеют играть. Открывающая песня «It’s Only Love» начинается почти как исповедь под акустическую гитару с элементами индастриала.