«СМУ-90» построит автомобильные проезды на улице Остужева в Воронеже за 100 млн

Приступить к работам необходимо сразу после заключения контракта, завершить их — до 30 июня 2027 года. Проект финансируется за счет субсидий из областного и городского бюджетов на 2026–2027 годы. Гарантийный срок на выполненные работы составит от одного года до десяти лет в зависимости от конструктивного элемента.