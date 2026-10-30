«СМУ-90» построит автомобильные проезды на улице Остужева в Воронеже за 100 млн
Подрядчиком строительства автомобильных проездов в жилом микрорайоне на улице Остужева в Воронеже стало местное ООО «СМУ-90» (занимается вторым этапом реконструкции Остужевской развязки). Компания оказалась единственным участником электронного конкурса и получила контракт по начальной цене — 100,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Работы проведут у транспортной развязки на пересечении улиц Остужева и Минской — на участке между бульваром Содружества и улицей Новокузнецкой. Вблизи возводятся два жилых комплекса — «Ключи Club» и «Ритм». Их возводят структуры застройщика и инициатора проекта Эдуарда Краснова и ООО СЗ «Неострой» Андрея Самсонова.
Подрядчику предстоит демонтировать существующее покрытие и построить новые проезды с пятью примыканиями. Проект также включает устройство тротуаров, ливневой канализации и наружного освещения, защиту и переустройство пересекаемых инженерных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории.
По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2025 году выручка общества составила 10 млрд, чистая прибыль — 272 млн руб.
Приступить к работам необходимо сразу после заключения контракта, завершить их — до 30 июня 2027 года. Проект финансируется за счет субсидий из областного и городского бюджетов на 2026–2027 годы. Гарантийный срок на выполненные работы составит от одного года до десяти лет в зависимости от конструктивного элемента.
На прошлой неделе стало известно, что ООО «СМУ-90» стало победителем конкурса на ремонт дорог в пяти районах Воронежской области, опередив второго участника, наименование которого не раскрывается. Контракт с компанией подписали по начальной цене в 520 млн руб.