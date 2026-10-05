В Воронеже хотят построить проезды в микрорайоне на Остужева за 100 млн

Муниципальное казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило электронный конкурс по поиску подрядчика для строительства автомобильных проездов в жилом микрорайоне на улице Остужева. Начальная цена контракта составляет 100,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, провести строительные работы необходимо вблизи транспортной развязки на пересечении улиц Остужева и Минской — на участке между бульваром Содружества и Новокузнецкой улицей. Победителю торгов предстоит демонтировать существующее покрытие и построить новые проезды с пятью примыканиями. В перечень задач также входят устройство тротуаров, ливневой канализации и системы наружного освещения, защита и переустройство пересекаемых инженерных коммуникаций (водопровода, газопровода и линий электропередачи), а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории.

Проект финансируется за счет субсидий из областного и городского бюджетов Воронежа на 2026–2027 годы. Приступить к работам подрядчику необходимо сразу после заключения контракта, а полностью завершить их — до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок на выполненные объекты варьируется от 1 года до 10 лет в зависимости от конструктивного элемента.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 19 октября, подведение итогов закупки запланировано на 22 октября.

В сентябре стало известно, что министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило два аукциона на проведение ремонта автомобильных дорог регионального значения в муниципальных районах. Суммарная начальная стоимость контрактов составила 1,1 млрд руб. Победители торгов пока не определены.

Кабира Гасанова