Сторонники Нетаньяху обвинили Катар во вмешательстве в израильские выборы

Подсчет голосов на парламентских выборах в Израиле показал, что ни одна из основных политических сил не получила абсолютного большинства в Кнессете. Лагерь сторонников Биньямина Нетаньяху будет иметь 53 места, оппозиционный «Блок перемен» — 48, а две арабские партии — в общей сложности — 19.