Сторонники Нетаньяху обвинили Катар во вмешательстве в израильские выборы
Подсчет голосов на парламентских выборах в Израиле показал, что ни одна из основных политических сил не получила абсолютного большинства в Кнессете. Лагерь сторонников Биньямина Нетаньяху будет иметь 53 места, оппозиционный «Блок перемен» — 48, а две арабские партии — в общей сложности — 19.
На этом фоне партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху пытается оспорить результаты голосования в районах с арабским населением, которые продемонстрировали высокую явку. В своем заявлении сторонники премьера утверждают, что одна из арабских партий — РААМ — получала финансирование из Катара.