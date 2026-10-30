В Волжском выбирают разработчика на генплана города за 29 млн рублей

Подрядчика на генплан искали и в августе, тогда начальная цена составляла 31,3 млн руб., но закупку отменили 17 августа «в связи с изменением потребностей заказчика». Затем объявили аналогичный аукцион 11 сентября, но и он был отменен после предписания регионального УФАС об устранении нарушений.