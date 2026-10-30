В Волжском выбирают разработчика на генплана города за 29 млн рублей
Это третий аукцион с августа
В Волжском подводят итоги аукциона на разработку генерального плана города. Заказчиком выступает МАУ «Современные городские технологии», начальная максимальная цена закупки составляла 29 млн руб.
Подрядчику предстоит провести научные исследования с обоснованием градостроительных решений и повысить инвестиционную привлекательность города. Работы разделены на два этапа: сначала проведут анализ действующей документации и территории, комплексный градостроительный анализ, научно-исследовательская работа, концепция пространственного развития и проект местных нормативов. Затем подготовят текстовую и графическую части цифрового генплана и проведут консультации для сотрудников уполномоченных органов.
Концепция развития предусматривает демографический прогноз, базовый сценарий, а также развитие жилищного строительства, общественных центров и транспорта. Работы должны завершить к 20 апреля 2027 года с учетом приемки.
Подрядчика на генплан искали и в августе, тогда начальная цена составляла 31,3 млн руб., но закупку отменили 17 августа «в связи с изменением потребностей заказчика». Затем объявили аналогичный аукцион 11 сентября, но и он был отменен после предписания регионального УФАС об устранении нарушений.