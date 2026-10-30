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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга-Урал

Глава Чувашии поручил ускорить ремонт общежитий колледжей и техникумов

Минобразования должно представить предложения до конца марта 2027 года
Глава Чувашии Олег Николаев поручил ускорить ремонт общежитий колледжей и техникумов за счет республиканского бюджета. Об этом он заявил в послании Госсовету республики.
Региональному министерству образования необходимо представить предложения до конца первого квартала 2027 года.
По словам господина Николаева, среди выпускников девятых классов растет интерес к рабочим профессиям. Обновлению учебной базы способствует проект «Профессионалитет». Республика планирует продолжить участие в федеральных программах создания и модернизации образовательных кластеров.
Анар Зейналов