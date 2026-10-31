В Черноземье 2 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +11°C
В понедельник, 2 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +6°C до +11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +10°C, а ночью температура снова опустится до +9°C. Ветер до 2 м/с.
В Воронеже утром будет +9°C, днем воздух прогреется до +10°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 2 м/с.
В Курске утром ожидается +8°C, днем будет до +10°C, вечером +9°C, а ночью температура вновь опустится до +8°C. Ветер до 2 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +8°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +7°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром ожидается +6°C, днем — +8°C, вечером столбик термометра покажет до +7°C, а ночью также будет +7°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +7°C, днем — +10°C, вечером — +8°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +8°C. Ветер до 3 м/с.