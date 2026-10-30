На обустройство новогодних городков в Уфе потратят до 37 млн рублей
«Горзеленхоз» Уфы на аукционе 11 ноября выберет подрядчиков обустройства и художественного оформления площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная цена контракта составляет 37 млн руб.
Новогодние городки необходимо установить на площади имени Ленина (общая площадь проведения новогодних мероприятий составляет 7,3 тыс. кв. м) и на площади имени Салавата Юлаева (3,8 тыс. кв. м) до 22 декабря.
На площади имени Ленина должны быть установлены две деревянные горки, фанера, оклеенная самоклеящейся пленкой с праздничной символикой, 150 новогодних шаров, шрифтовая композиция «2027». Также там необходимо установить скульптуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика с лаковым покрытием, входные группы «Башкирский пряничный городок», две ледяные скульптуры козлов (символ 2027 года), новогодний деревянный поезд, светодиодную пиксельную ель, новогодние сани с иллюминацией, ограждение из ледяных блоков и другие объекты.
На площади имени Салавата Юлаева должны быть скульптуры Деда Мороза и Снегурочки из ледяных блоков, карета, запряженная двойкой лошадей, фигура оленя, деревянные лошадки, ледяные скульптуры козликов и барашков, арки для фотозоны, светодиодные гирлянды и пиксельная ель.
Некоторые фигуры (например, пиксельные ели) заказчик должен передать исполнителю.
В прошлом году контракт на обустройство новогодних городков стоимостью 38 млн руб. получило уфимское ООО «Чистый путь».