На обустройство новогодних городков в Уфе потратят до 37 млн рублей

На площади имени Ленина должны быть установлены две деревянные горки, фанера, оклеенная самоклеящейся пленкой с праздничной символикой, 150 новогодних шаров, шрифтовая композиция «2027». Также там необходимо установить скульптуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика с лаковым покрытием, входные группы «Башкирский пряничный городок», две ледяные скульптуры козлов (символ 2027 года), новогодний деревянный поезд, светодиодную пиксельную ель, новогодние сани с иллюминацией, ограждение из ледяных блоков и другие объекты.