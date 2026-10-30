Терминал «Порт Фавор» в Усть-Луге наращивает перевалку удобрений

«Порт Фавор» строится в порту Усть-Луга для перевалки минеральных удобрений и аммиака. Первую очередь комплекса, предназначенную для работы с наливными грузами, запустили в декабре 2024 года. Проектная мощность терминала после завершения строительства должна составить 14 млн тонн грузов в год. Комплекс сможет принимать до 540 вагонов в сутки, одновременно обслуживать три балкера и отгружать до 200 тыс. тонн за один судозаход. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 80 млрд руб.