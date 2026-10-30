Терминал «Порт Фавор» в Усть-Луге наращивает перевалку удобрений
Терминал «Порт Фавор» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области приступил к пусконаладке оборудования для перевалки сухих минеральных удобрений. Во время испытаний производительность первой технологической линии увеличили с 900 до 2 тыс. тонн в час, сообщили в пресс-службе группы «Портовый Альянс».
Оборудование проверяют под нагрузкой с использованием пробной партии груза. Испытания позволяют оценить совместную работу конвейеров, механизмов и автоматизированной системы управления в разных режимах. Достигнутые 2 тыс. тонн в час пока не являются окончательным показателем: компания продолжает увеличивать нагрузку, чтобы вывести линию на рабочий режим.
Подготовка инфраструктуры терминала продолжается поэтапно. В сентябре «Портовый Альянс» сообщил о завершении строительства железнодорожного технологического узла в Усть-Луге. В него вошли 8,4 км путей, двухпутная станция разгрузки и здание трансбордера для автоматического перемещения порожних вагонов. В начале октября на терминале также началось тестирование цифровой системы управления перевалкой: по данным компании, она позволит дистанционно выполнять до 90% операций и одновременно обрабатывать разные виды удобрений.
«Порт Фавор» строится в порту Усть-Луга для перевалки минеральных удобрений и аммиака. Первую очередь комплекса, предназначенную для работы с наливными грузами, запустили в декабре 2024 года. Проектная мощность терминала после завершения строительства должна составить 14 млн тонн грузов в год. Комплекс сможет принимать до 540 вагонов в сутки, одновременно обслуживать три балкера и отгружать до 200 тыс. тонн за один судозаход. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 80 млрд руб.
Строительство терминала изначально планировалось завершить в 2015 году, однако сроки неоднократно переносили из-за проблем с возведением причала и законодательных ограничений на размещение складов минеральных удобрений у моря. После изменений в Водный кодекс в 2023 году проект получил возможность продолжить развитие. Подробнее об истории проекта и запуске первой очереди — в материале «Ъ» «Усть-Луга отправит аммиак».