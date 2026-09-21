«Порт Фавор» завершил создание железнодорожного узла в Усть-Луге

Терминал «Порт Фавор» в Ленинградской области, ранее носивший название «ЕвроХим терминал Усть-Луга», завершил создание железнодорожного технологического узла в морском порту Усть-Луга. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В состав комплекса вошли 8,4 км железнодорожных путей, двухпутная станция разгрузки и здание трансбордера, предназначенное для автоматического перемещения порожних вагонов. Инфраструктура рассчитана на прием и разгрузку вагонов с азотными, фосфорными и калийными удобрениями.

Железнодорожный узел спроектировали российские специалисты совместно с ОАО «РЖД». Конвейерная система объединяет железнодорожную, складскую и причальную инфраструктуру, а автоматизированная система управления координирует работу комплекса в едином цифровом контуре.

«Технологическая схема учитывает особенности азотных, фосфорных и калийных удобрений. Раздельная организация операций помогает соблюдать требования к обращению с разными марками продукции и поддерживать ее сохранность в пределах технологической цепочки»,— отмечается в сообщении.

Первые мощности терминала по перевалке аммиака запустили в декабре 2024 года. На проектную мощность в 14 млн тонн грузов в год «Порт Фавор» планирует выйти в 2028 году.

Комплекс сможет обрабатывать до 540 вагонов в сутки, или более 35 тыс. тонн грузов. Общая протяженность морских причалов превысит 800 метров, что позволит одновременно обслуживать три балкера и отгружать до 200 тыс. тонн за один судозаход. На территории терминала разместят восемь купольных и два хребтовых склада общей вместимостью более 500 тыс. тонн.

Объем инвестиций в проект в Усть-Луге оценивается в 80 млрд рублей.

Строительство терминала «ЕвроХим» первоначально планировал завершить еще в 2015 году. Однако сроки перенесли из-за некачественного выполнения работ по строительству причала. Позднее проект заморозили, в том числе из-за запрета на размещение складов минеральных удобрений ближе 500 метров от моря. Ограничения были сняты после принятия поправок в Водный кодекс в 2023 году.

После введения в 2022 году ограничений странами Балтии на доступ российских компаний к своим портам проектную мощность терминала увеличили вдвое — с 7 млн до 14 млн тонн в год.

Матвей Николаев