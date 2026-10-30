Ростовская область вошла в десятку регионов по числу рыбных компаний
Ростовская область закрепилась на девятом месте среди регионов России по количеству организаций в сферах рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки. К началу октября 2026 года в донском регионе числится 403 компании, сообщили «РБК Ростов» аналитики «Контур.Фокуса». С января показатель вырос на 1% — с 399 организаций.
Если в стране к октябрю 2026 года зарегистрировано 15,9 тыс. предприятий отрасли, то с начала года их число сократилось на 24 организации, или на 0,15%. Баланс входа и выхода за три квартала сложился отрицательным: 1,1 тыс. новых регистраций против 1,2 тыс. ликвидаций.
Более показательна смена темпа. По сравнению с динамикой трех кварталов 2025 года, когда отрасль прибавляла 2%, рост сменился практически стагнацией. Число регистраций за первые девять месяцев 2026 года оказалось на 25% ниже, чем за аналогичный период прошлого года: предпринимательская активность на входе в отрасль сжимается заметно быстрее, чем корректируется итоговая численность компаний.