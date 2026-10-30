Ростовская область вошла в десятку регионов по числу рыбных компаний

Если в стране к октябрю 2026 года зарегистрировано 15,9 тыс. предприятий отрасли, то с начала года их число сократилось на 24 организации, или на 0,15%. Баланс входа и выхода за три квартала сложился отрицательным: 1,1 тыс. новых регистраций против 1,2 тыс. ликвидаций.