На развитие здравоохранения на Дону направили более 92 млрд рублей
На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в Ростовской области за девять месяцев 2026 года направлено 92,6 млрд руб., или 71,7% предусмотренного объёма. Это следует из отчета по программе. Годом ранее за аналогичный период было освоено 90,4 млрд руб. — на 2,4% меньше текущего значения.
Годовой бюджет программы на 2026 год превышает 129 млрд руб. Внутри него профинансированы приоритетные направления. На модернизацию первичного звена здравоохранения запланировано 996,8 млн руб., из которых к концу сентября освоено 779,6 млн руб. — около 78%.
Расходы на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 478,4 млн руб. — выбраны полностью. Направление по медицинской реабилитации, напротив, отстаёт от графика: из 54,5 млн руб. годовой суммы за девять месяцев израсходовано 49,7 млн руб.