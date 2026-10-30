На развитие здравоохранения на Дону направили более 92 млрд рублей

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в Ростовской области за девять месяцев 2026 года направлено 92,6 млрд руб., или 71,7% предусмотренного объёма. Это следует из отчета по программе. Годом ранее за аналогичный период было освоено 90,4 млрд руб. — на 2,4% меньше текущего значения.