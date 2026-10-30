На четырех улицах Волгодонска с 31 октября по 2 ноября снизят подачу тепла
В Волгодонске с 31 октября по 2 ноября на четырех улицах теплоснабжение будет подаваться с ограничениями. Неудобства связаны с переврезкой трубопровода, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения коснутся адресов: просп. Лазоревый, д. 24, 28, просп. Мира, д. 73, 85, 93, 97, ул. Ленинградская,д. 28,30, 34, ул. К.Маркса, д. 50, 56, 60, 62, 68, 70.
Ориентировочное время окончания работ – 16.00, 2 ноября.