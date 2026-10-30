Денис Паслер поздравил Свердловский госпиталь ветеранов войн с 85-летием

«Благодаря усилиям нескольких поколений врачей за десятилетия работы один из 153 эвакогоспиталей, развернутых в нашей области в годы Великой Отечественной войны, вырос в уникальный медицинский комплекс. История учреждения — не только о медицине, а прежде всего о людях, которые его создавали или проходили здесь лечение. Благодарю коллектив госпиталя за профессионализм, самоотдачу и внимательное отношение к пациентам. Здоровья, сил и новых достижений, процветания и благополучия!»,— сказал Денис Паслер.