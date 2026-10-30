Денис Паслер поздравил Свердловский госпиталь ветеранов войн с 85-летием
Губернатор Денис Паслер поздравил коллектив Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени Семена Спектора с 85-летием учреждения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Благодаря усилиям нескольких поколений врачей за десятилетия работы один из 153 эвакогоспиталей, развернутых в нашей области в годы Великой Отечественной войны, вырос в уникальный медицинский комплекс. История учреждения — не только о медицине, а прежде всего о людях, которые его создавали или проходили здесь лечение. Благодарю коллектив госпиталя за профессионализм, самоотдачу и внимательное отношение к пациентам. Здоровья, сил и новых достижений, процветания и благополучия!»,— сказал Денис Паслер.
История госпиталя началась в 1941 году, когда в здании школы на улице 9 Января развернули эвакогоспиталь № 3866. В настоящее время это многопрофильное медицинское учреждение на 1 132 койки с консультативно-диагностической поликлиникой, рассчитанной на 600 посещений в смену. В госпитале работают 308 врачей, среди которых девять докторов и 26 кандидатов медицинских наук. Учреждение является клинической базой Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медицинского колледжа.
Ежегодно здесь получают медицинскую помощь более 123 тыс. человек. В учреждении проводят восстановительные и реконструктивные операции, оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь после тяжелейших ранений. В 2025 году учреждение получило награды всероссийского конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн». Летом 2026 года госпиталю официально присвоили имя Семена Спектора — почетного начальника учреждения, известного нейрохирурга.