Свердловскому госпиталю для ветеранов войн присвоили имя Семена Спектора

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге 1 июля официально получил имя почетного начальника учреждения, нейрохирурга Семена Исааковича Спектора. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер, поддержав инициативу коллектива больницы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Семен Спектор (справа) Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Семен Спектор, Денис Паслер, полпред УрФО Артем Жога Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Семен Спектор (справа) Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Семен Спектор, Денис Паслер, полпред УрФО Артем Жога Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Решение о присвоении имени приурочено к 85-летию госпиталя и 90-летию со дня рождения врача. «Семен Исаакович более 30 лет возглавлял госпиталь, фактически создал современную систему помощи, лечения и реабилитации ветеранов, вложил в это учреждение много сил и энергии. Все необходимые процедурные вопросы завершены, и теперь имя легендарного врача, нейрохирурга, Героя Труда России навсегда связано с госпиталем. Это знак уважения к его труду, заслугам перед уральской медициной и всем нашим регионом»,— сказал губернатор.

Семен Спектор родился 25 июля 1936 года. Его детство в фашистском гетто определило стремление помогать людям. В 1961 году он поступил на лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института, а работу в госпитале начал в 1967 году в качестве врача-ординатора первого нейрохирургического отделения. В мае 1973 года Семен Спектор возглавил учреждение. Под его руководством построили новый госпитальный городок: две очереди были открыты в 1983 и 1994 годах. Также был создан научный центр и реабилитационное отделение «Снежинка» в Первоуральске (Свердловская область).

За годы работы он лично провел более 200 тыс. консультаций и тысячи сложных операций, в том числе по удалению опухолей головного и спинного мозга. Оставаясь начальником госпиталя, он более восьми лет также занимал пост заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике. Семен Спектор является Героем Труда России, почетным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области, кавалером ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и международного ордена «Белый Крест».

Ирина Пичурина