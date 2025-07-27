Попрошайки, зазывалы и такси

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС), обиравшем участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. Деньги у военнослужащих вымогали под видом покупки билетов, многократно завышая стоимость проезда или якобы оказанных услуг, и угрозами. Потери некоторых потерпевших достигали нескольких сотен тысяч рублей. Большинство фигурантов вины не признают, отрицая существование ОПС, а один из предполагаемых лидеров сообщества Дмитрий Боглаев утверждает, что сам защищал военнослужащих, поскольку у него брат находится на передовой и награжден там орденом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На днях Басманный суд Москвы продлил до сентября срок ареста фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе, участники которого, по версии Следственного комитета России (СКР), похищали денежные средства у участников специальной военной операции на территории аэропорта Шереметьево.

Первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре прошлого года, хотя слухи о подобных инцидентах ходили и ранее.

По заявлениям трех потерпевших следствием транспортной полиции были возбуждены дела о кражах (ст. 158 УК РФ). Тогда же в материалах появились и первые фигуранты. В марте этого года по решению первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева расследованием занялось главное следственное управление ведомства, а в апреле было возбуждено еще одно уголовное дело — о преступном сообществе — и начались массовые аресты. За решеткой в общей сложности оказалось около трех десятков человек. Среди фигурантов трое полицейских — сотрудники патрульно-постовой службы (их считают наводчиками) и оперативник линейного управления.

Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируют ч. 1–3 ст. 210, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 163 (организация преступного сообщества и участие в нем, кражи, совершенные в составе организованной группы, и вымогательство) УК РФ, а полицейским — и должностные преступления. По версии следствия, ОПС было создано «не позднее января» 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. В преступное сообщество входили несколько групп — таксисты и, как их в своих показаниях называли сами фигуранты и свидетели, «попрошайки» и «зазывалы». Позже речь зашла и о силовом подразделении «спортсменов», которое, как считают правоохранители, возглавлял Дмитрий Боглаев.

На данный момент в уголовном деле 18 потерпевших, однако правоохранители считают, что, поскольку дело получило большой резонанс, могут последовать и другие заявления.

Способы вымогательства или кражи денег у военных были разные. Самым простым пользовалась бригада «попрошаек», значительную часть которых составляли девушки. Обычно «попрошайка» знакомилась с военнослужащим и рассказывала ему трогательную историю о том, как у нее украли билет и кошелек.

Другой вариант — на рейс опоздала, а все деньги в столице потратила. После этого следовала просьба помочь со средствами на покупку билета. Поскольку «попрошайки» — девушки миловидные и с хорошо подвешенным языком, уловка часто срабатывала. В уголовном деле фигурируют отданные военнослужащими «на билет» суммы в 10 тыс., 14 тыс., 35 тыс. руб.

Роль «зазывал» заключалась в том, чтобы встретить в аэропорту участника СВО, разговорить его, пригласить в бар и по возможности напоить. Дальнейшие действия могли быть разными. Если у военнослужащего не оказывалось билета, то тут же предлагались помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Если же боец напивался всерьез, то у него выпытывали пин-код банковской карты и снимали с нее деньги. У одного потерпевшего таким образом сняли сначала 300 тыс., а затем еще 108 тыс. руб., у другого через платежный терминал фигуранта, зарегистрировавшего ИП, перевели более 600 тыс. руб.

«Зазывалы» же обеспечивали военнослужащим и такси, и тут в дело вступали входившие в преступное сообщество водители. Они обманывали также несколькими способами. Например, договаривались довезти «за две тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась астрономической. Если боец платить отказывался, в ход шли угрозы.

В деле, по данным источников “Ъ”, есть эпизод, когда потерпевший заплатил 62,5 тыс. за поездку от Шереметьево до Казанского вокзала, в другом случае речь идет об уплате 122 тыс. руб. за маршрут аэропорт—Новоясенево, еще в одном поездка до Каланчевской площади обошлась участнику СВО в 70 тыс. руб.

Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то оперативник, которого следствие считает сообщником злоумышленников, принимал меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали, снимая тем самым претензии.

Вину большинство фигурантов не признают. Как говорится в жалобе, направленной на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова адвокатом Павлом Чигилейчиком, представляющим интересы обвиняемого Дмитрия Боглаева (его считают лидером «спортсменов» и вменяют в вину четыре эпизода мошенничества и участие в преступном сообществе), из материалов дела следует, что ОПС как такового не существовало — «попрошайки», «зазывалы» и таксисты совершали преступления самостоятельно, ничьих указаний не выполняли, а «спортсмены» не помогали им, а, напротив, оказывали давление на таксистов, отказывающихся платить дань за право работать в аэропорту. Кроме того, в ряде потерпевших было невозможно узнать участников СВО, поскольку даже те, кто был в военной форме, этого особо не афишировали.

Сам Дмитрий Боглаев настаивает, что приезжал в Шереметьево для того, чтобы получить плату за аренду собственного Kia Carnival от таксиста.

Что касается военнослужащих, то Дмитрий Боглаев утверждает, что несколько раз сам защищал их от вымогательств, а одному помог вернуть отнятые 750 тыс. руб.

Также обвиняемый, по его словам, не раз отправлял в зону боевых действий гуманитарную помощь и отвозил туда легковые автомобили. Объясняет он это тем, что на передовой воюет его брат, который уже награжден орденом. Сам Дмитрий Боглаев срочную не служил из-за астмы, но военные сборы прошел, надеется сейчас попасть на фронт к брату и уже написал соответствующее ходатайство.

«Стороне обвинения абсолютно неинтересна иная, "стандартная" квалификация действий Боглаева с необходимостью дальнейшего выделения его рядового дела в отдельное производство, поскольку уже везде раструбили о создании в аэропорту Шереметьево целого преступного синдиката, который обманывал якобы исключительно только участников СВО, что, конечно же, не соответствует действительности, но активно муссируется следственными органами»,— сказал “Ъ” адвокат Чигилейчик.

В аэропорту Шереметьево комментировать расследование не стали.

Александр Александров