Ростовская область заняла пятое место по числу участников цветочного бизнеса

Общероссийская картина при этом показывает смену характера роста. Год к году число цветочных бизнесов выросло на 7,13% (+2 797 ЮЛ и ИП), однако темп прибавки по сравнению с 2025 годом замедлился: если за январь–октябрь прошлого года рынок прибавил 6,57%, то за аналогичный период 2026-го — лишь 3,64%. Выросла и доля закрытий: в 2025 году на каждые десять регистраций приходилось шесть ликвидаций (60,26%), в 2026-м — уже почти восемь (75,81%).