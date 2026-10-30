Ростовская область заняла пятое место по числу участников цветочного бизнеса
Аналитики Контур.Фокуса подсчитали, что на октябрь 2026 года в России действует 42 046 участников цветочного бизнеса — компаний и ИП, торгующих цветами в розницу и оптом. Ростовская область заняла пятое место в стране по их числу: с начала года количество донских продавцов цветов выросло с 1 274 до 1 319, прибавив 3,53%, или 45 новых игроков рынка.
Для Дона это место в общероссийской табели — не случайность. Регион традиционно сильных распределительных бизнесов удерживает цветочную позицию наравне с куда более крупными по населению субъектами: впереди только Московская область (3 655 участников), Москва (3 497), Краснодарский край (2 399) и Санкт-Петербург (1 774). При этом соседний по темпам прироста Татарстан уступает Ростовской области в 2,5 раза по базе участников.
Общероссийская картина при этом показывает смену характера роста. Год к году число цветочных бизнесов выросло на 7,13% (+2 797 ЮЛ и ИП), однако темп прибавки по сравнению с 2025 годом замедлился: если за январь–октябрь прошлого года рынок прибавил 6,57%, то за аналогичный период 2026-го — лишь 3,64%. Выросла и доля закрытий: в 2025 году на каждые десять регистраций приходилось шесть ликвидаций (60,26%), в 2026-м — уже почти восемь (75,81%).
Структура донского рынка, как и федеральная, розничная: 93,01% всех участников страны работают в рознице против 6,68% оптовиков. Основной формат — ИП: на них приходится 93,4% рынка, и их доля продолжает расти, тогда как юридических лиц в цветочном сегменте с каждым годом становится меньше (минус 3,38% с начала 2026 года). Для Ростовской области это означает преобладание семейных студий и локальных цветочных салонов над сетевыми форматами.