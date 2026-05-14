Суд ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор»

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор». Информация содержится в картотеке суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск о банкротстве подало ООО «СК Армада». Сумма требований предприятия превышает 11,6 млн руб. Временным управляющим назначен Николай Плугатырев.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Ростовавтодор» было зарегистрировано в 2024 году в результате реорганизации ГУП «Ростовавтодор». Основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. Гендиректор — Виктор Шапаускас. С 2016 года по 2020 год ГУП «Ростовавтодор» возглавлял бывший замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Сейчас он находится в федеральном розыске по обвинению в превышении полномочий и ограничении конкуренции. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Наталья Шинкарева