Гончарные мастерские и пансионаты из Волгограда вошли в топ-100 рейтинга МСП
Еще 20 компаний отмечены в специальных номинациях
Шесть волгоградских компаний вошли в первую сотню всероссийского рейтинга малого и среднего предпринимательства (МСП) «Индекс дела», еще 22 региональных предприятия попали в топ-300, следует из данных комитета экономической политики и развития Волгоградской области.
В число ста лучших от региона вошли преимущественно предприятия сферы услуг, креативных индустрий и социального предпринимательства. В частности, в топ-100 вошли танцевальная школа ИП Анжелики Амерхановой, гончарная мастерская ИП Екатерины Вихлянцевой, два центра ухода за пожилыми («Забота о родителях» ИП Анны Волосатовой и «Жизнь» ИП Марины Соколовой), предприятие автоуслуг ИП Екатерины Сидоровой и компания «Гроссбух».
Еще 20 волгоградских компаний были отмечены в специальных номинациях рейтинга: десять — в разделе «ТОП региона», три получили статус «Ответственный бизнес», а семь стали лидерами в отраслевых срезах (гостеприимство, образование, строительство, индустрия красоты и торговля). Награждение финалистов прошло в Санкт-Петербурге на форуме «Дни креативной экономики» при участии представителей Минэкономразвития (МЭР) РФ.
Всероссийский рейтинг «Индекс дела» был запущен федеральным центром в 2024 году как новый инструмент оценки и поддержки сектора МСП. Методология исследования базируется на анализе пяти ключевых параметров: динамики роста, узнаваемости бренда, потенциала развития, объема продаж и уровня корпоративной социальной ответственности.
По данным правительства региона, сегодня в Волгоградской области, согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, действует порядка ста мер поддержки предпринимателей. Они включают бесплатное обучение, консультационное сопровождение, помощь в сертификации и патентовании, а также финансовую поддержку через региональный Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд. Координацию этих мер осуществляет центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».