Гончарные мастерские и пансионаты из Волгограда вошли в топ-100 рейтинга МСП

Еще 20 волгоградских компаний были отмечены в специальных номинациях рейтинга: десять — в разделе «ТОП региона», три получили статус «Ответственный бизнес», а семь стали лидерами в отраслевых срезах (гостеприимство, образование, строительство, индустрия красоты и торговля). Награждение финалистов прошло в Санкт-Петербурге на форуме «Дни креативной экономики» при участии представителей Минэкономразвития (МЭР) РФ.