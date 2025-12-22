ВС отправил дело о многомиллиардном хищении у энергокомпаний в Краснодар

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело о многомиллиардном хищении средств у ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «РСК» и АО «ЧГЭС». Соответствующее решение приняла Апелляционная коллегия Верховного суда РФ, оно опубликовано в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Речь идет о двух фигурантах дела (З. М. Мамаева и Н. А. Федорец), которые обвиняются в том, что действовали в составе организованной преступной группы и похитили более 678 млн руб. у ПАО «Россети Северный Кавказ», а также вывели с расчетных счетов АО «РСК» (предположительно, полное наименование — АО «Региональная сетевая компания») и АО «ЧГЭС» (предположительно, полное наименование — АО «Чувашские государственные электрические сети») более 1,5 млрд руб.

По закону дело должен был рассматривать Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики. Однако Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ (ВС) с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его для рассмотрения в Краснодарский край, «поскольку члены преступного сообщества, куда (по версии правоохранителей.— "Ъ-Кубань") входили Мамаева и Федорец, тесно взаимодействовали с представителями государственных структур, правоохранительных и судебных органов Северо-Кавказского федерального округа, обладали авторитетом в этих кругах».

Гособвинение считает, что, несмотря на привлечение госпожи Мамаевой и господина Федорца к ответственности, сохраняется возможность влияния на общественное мнение, на деятельность государственных и общественных структур на Северном Кавказе, и в нейтральности судов СКФО прокуроры не уверены.

В сентябре постановлением судьи ВС уголовное дело было передано для рассмотрения в Краснодар. Защитники обвиняемых попытались обжаловать это решение в Апелляционной коллегии ВС, однако та согласилась с выводами о необходимости направить дело на Кубань.

