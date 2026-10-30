Беременным в Пензе начнут выдавать бесплатные молоко и творог с 22-й недели
Ранее это право было доступно с более позднего срока
Депутаты Пензенской городской думы на очередной сессии 30 октября расширили категорию беременных женщин, которые имеют право на бесплатное питание. Соответствующие изменения внесли в решение гордумы от 28 ноября 2025 года «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
С июля этого года в Пензе женщины с 28-й недели беременности могли получать молочную продукцию в пунктах выдачи детского питания МАУ «Детское и лечебное питание». Теперь эта мера поддержки будет действовать после 22-й недели.
Объемы продукции остались прежними. Дважды в месяц будущим мамам выдают набор из 1,8 л молока жирностью 3,2% и 0,6 кг творога жирностью 5%.