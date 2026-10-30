Экс-сотрудницу полиции Дона заключили под стражу по подозрению в присвоении 24 млн рублей

По версии следствия, с января 2021 года по июль 2026 года обвиняемая, используя служебное положение, систематически оформляла платёжные поручения, по которым средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия и зарплаты сотрудникам отдела, перечислялись на ее собственные банковские счета. Присвоено более 24 млн руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению.