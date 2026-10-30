Экс-сотрудницу полиции Дона заключили под стражу по подозрению в присвоении 24 млн рублей
В Ростовской области бывший главный бухгалтер Отдела МВД России по Константиновскому району стала фигурантом дела о присвоении более 24 млн руб. Ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере, сообщили в региональном СУ СК России.
По версии следствия, с января 2021 года по июль 2026 года обвиняемая, используя служебное положение, систематически оформляла платёжные поручения, по которым средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия и зарплаты сотрудникам отдела, перечислялись на ее собственные банковские счета. Присвоено более 24 млн руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению.
Обвиняемая задержана; по ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба следователь подготовил ходатайства о наложении ареста на имущество обвиняемой.