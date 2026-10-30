Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

Эксперты оценят состояние усадьбы купцов Рязановых в Екатеринбурге

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов осмотрел старинную усадьбу купцов Рязановых на ул. Куйбышева, 40, и встретился с ее жителями, сообщили в администрации города. По итогам встречи было решено привлечь к обследованию здания экспертов Архитектурно-строительного центра УрФУ.

Администрация Екатеринбурга

«Были обращения от жителей, поэтому мы выехали на место и договорились, что с завтрашнего дня здесь начнут работу эксперты Архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета для оценки состояния конструкций, сетей, кровли. По итогам будет принято решение: возможен ли капитальный ремонт или же будут применены другие механизмы, чтобы обеспечить нормативное состояние дома и люди могли комфортно здесь проживать»,— сообщил Рустам Галямов.

Усадьба купцов Рязановых является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство главного дома усадьбы началось в 1815 году по инициативе купца Терентия Рязанова. Первоначально здание было одноэтажным. Позднее наследник семьи Аникий Рязанов надстроил второй этаж, возвел каменную оранжерею и разбил сад. В формировании усадебного комплекса также участвовал известный уральский архитектор Михаил Малахов. К концу 1850-х годов комплекс включал двухэтажный каменный дом, флигели, хозяйственные постройки, оранжерею, двор и сад. Усадьба считалась одной из самых богатых в старом Екатеринбурге. После революции 1917 года здание неоднократно меняло назначение: здесь размещались детский дом имени Красной армии, автошкола, а позднее коммунальные квартиры.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что усадьбу Рязановых планировали отреставрировать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект предполагал расселение жильцов, изменение функционального назначения здания и его восстановление. Однако, как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», жильцы-владельцы отказались участвовать в программе. В результате процесс сохранения и реставрации усадьбы оказался заторможен на неопределенное время.
Полина Бабинцева