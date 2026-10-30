Эксперты оценят состояние усадьбы купцов Рязановых в Екатеринбурге
Усадьба купцов Рязановых является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство главного дома усадьбы началось в 1815 году по инициативе купца Терентия Рязанова. Первоначально здание было одноэтажным. Позднее наследник семьи Аникий Рязанов надстроил второй этаж, возвел каменную оранжерею и разбил сад. В формировании усадебного комплекса также участвовал известный уральский архитектор Михаил Малахов. К концу 1850-х годов комплекс включал двухэтажный каменный дом, флигели, хозяйственные постройки, оранжерею, двор и сад. Усадьба считалась одной из самых богатых в старом Екатеринбурге. После революции 1917 года здание неоднократно меняло назначение: здесь размещались детский дом имени Красной армии, автошкола, а позднее коммунальные квартиры.