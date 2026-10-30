Эксперты оценят состояние усадьбы купцов Рязановых в Екатеринбурге

«Были обращения от жителей, поэтому мы выехали на место и договорились, что с завтрашнего дня здесь начнут работу эксперты Архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета для оценки состояния конструкций, сетей, кровли. По итогам будет принято решение: возможен ли капитальный ремонт или же будут применены другие механизмы, чтобы обеспечить нормативное состояние дома и люди могли комфортно здесь проживать»,— сообщил Рустам Галямов.