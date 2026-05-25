Памятник оторвут от земли

Старинную усадьбу купцов Рязановых планируют реставрировать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Приказ о КРТ уже утвердил региональный минстрой. Проект планируют реализовать в течение семи лет. По данным источника «Ъ-Урал», объект культурного наследия планируют поднять над землей примерно на три метра, а также расселить жильцов и сменить функциональное назначение здания. По данным собеседника, потенциальным интересантом проекта являются инвесторы, связанные с компанией, владеющей комплексом «Сандуны Урал».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов подписал приказ о согласовании проекта решения о КРТ в районе улиц Народной воли – Куйбышева – Розы Люксембург в центре Екатеринбурга. По данным источника «Ъ-Урал», проект касается старинной усадьбы Т. М. Рязанова, построенной в 1815-1818 годах. Проект был подготовлен городской администрацией. В 2025 году на форуме 100+ TechnoBuild заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов заявлял, что мэрия планирует реализовать проект КРТ, в который будет включен объект культурного наследия. Место расположения он тогда раскрывать не стал.

«Если это полетит, то этот механизм мы будем использовать»,— пообещал тогда господин Галямов.

Собеседник «Ъ-Урал» рассказал, что усадьбу хотят поднять примерно на три метра от уровня земли, так как улица Куйбышева проходит значительно выше и фасад частично спрятан. Отмечается, что за счет того, что усадьбу поднимут, там образуется пространство, похожее на стилобат. Сейчас в усадьбе находятся квартиры, часть жилья – муниципальная. Квартиры будут расселять. Предполагается, что инвестор, который займется восстановлением усадьбы, изменит функционал здания, при этом новое жилое строительство, которое обычно идет в рамках КРТ, не планируется. Реализовать проект хотят в течение семи лет.

Источник «Ъ-Урал» называет потенциальным интересантом проекта инвестора, связанного с комплексом «Сандуны», который находится по соседству.

«Я еще лет 15 назад говорил, что усадьбу Рязанова нужно поднять в связи с реконструкцией улицы Куйбышева, но тогда не находились меценаты. Усадьба сейчас стоит в яме, а изначально она стояла на высоком берегу и выходила на берег Исети,— рассказал «Ъ-Урал» бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. — Это не такая уж и сложная задача — еще в 30-е годы в Москве на ул. Горького целое пятиэтажное здание перевозили с одного места на другое. Сегодня есть инженерные решения».

По данным Музея истории Екатеринбурга, усадьба Рязанова на улице Куйбышева (бывший Сибирский проспект) считалась одной из самых богатых в старом Екатеринбурге. «В 1815 году Т.М. Рязанов приступил к строительству своего дома. Место для его возведения было выбрано на левом высоком берегу Исети, рядом с молельным старообрядческим домом. Строительство велось в 1815-1818 годах. Первоначально Большой дом был одноэтажным. Позднее А.Т. Рязанов достроил второй этаж, построил каменную оранжерею, разбил сад. Полностью усадебный комплекс с каменным двухэтажным главным домом, флигелями, службами, оранжереей, двором и садом сформировался к концу 1850-х годов»,— говорится на сайте музея. В строительстве и отделке усадьбы принимал участие известный архитектор Михаил Малахов.

После событий октября 1917 года усадьба несколько раз меняла жильцов. Так, как указывалось в «Своде памятников истории и культуры Свердловской области», в большом доме после Гражданской войны вначале разместился детский дом имени Красной армии, затем автошкола, а затем коммунальное жилье.

Напомним, что недалеко от усадьбы также разрабатывают проект застройки территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин».

Мария Игнатова